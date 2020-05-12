(Видео) Гульзат Мамытбек: У меня не осталось позитива

Она обратилась к властям КР с просьбой помочь кыргызстанцам вернуться из Москвы

Общественный деятель Гульзат Мамытбек обратилась к властям Кыргызстана с просьбой помочь вывезти кыргызстанцев из Москвы. Соответствующее видео она разместила на своей странице в соцсети Instagram.

«Улыбка исчезает с моего лица, когда плачет мой народ. У меня не осталось позитива. Мне каждый день беременные соотечественницы пишут: “Обратитесь к Аскару-ата. Просим вас. Пускай заберет нас. Каждый день ругаемся с мужем, деремся, несмотря на беременность. Скучаю по дочке. Хочу уехать”. Такое ощущение, будто кыргызы попали в капкан. Они приехали на заработки в Москву, но из-за карантина потеряли свою работу. Хотят есть - денег нет, им негде ночевать, их выгнали из мест проживания. Мигрант-кыргыз остался на улице. Правительство выставило их за границей, мол, они больны. Выставили людей, которые ежегодно перечисляли деньги, около 2 млрд долларов. Тем, кто выходит, говорят, что позорят нас. Где Аскар Салымбеков, Жанар Акаев, Нурлан Шакиев, Темир Сариев? Где наши патриоты? Вывезите 10 000 кыргызстанцев - родителей, беременных, многодетных. У вас ведь есть возможность. Поговорите с Путиным, Назарбаевым. Если вы не можете поговорить, то я могу это сделать, если у вас нет гордости. Нет выхода. Ко мне обращаются за помощью, а я не знаю, что мне делать. Проснитесь, сейчас настало время единства. Остановите ваши интриги. Люди страдают. Мигранты кормят наш народ», - произнесла Гульзат Мамытбек со слезами на глазах.

Отметим, что ежедневно многие кыргызстанцы, оставшиеся в России, просят власти КР помочь соотечественникам вернуться на родину.

Источник: vesti.kg