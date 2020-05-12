В Кыргызстане 14 беременных заразились коронавирусом

В Кыргызстане среди заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано 14 случаев заболевания беременных женщин.
Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, все они получают соответствующее лечение согласно клиническим руководствам.
«Пока что в стране не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом новорожденных», - сказал замглавы Минздрава.
В Кыргызстане сегодня, 12 мая, зарегистрирован 21 новый случай заражения гражданами COVID-19, всего 1037, из них 241 случай заражения медперсоналом. 709 граждан вылечились и выписались из больниц, в том числе 186 медработников. Двенадцать скончались.
Источник: Кабар
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