(Аудио) Джекшенкулов: 17 мая будет организован рейс по маршруту «Москва-Бишкек»

17 мая Россия отправит в Кыргызстан 200-местный самолет для эвакуации своих граждан.
Об этом «Азаттыку» сообщил посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов. По его словам, кыргызстанская сторона просит тем же маршрутом вывезти граждан КР из Москвы на 400-местном самолете. Дипломат пояснил, что будет создана общественная комиссия для составления списка тех, кто будет отправлен из Москвы в Бишкек.
«Комиссию возглавят представители диаспоры. Комиссия была создана для того, чтобы потом не было обвинений, что «имела место коррупция». В нее также войдут сотрудники штаба. В наше посольство было много обращений от тех, кто имеет проблемы с сердцем, почками, желудком, а также те, кто приезжал на операцию и болеет раком. Комиссия рассмотрит вопрос включения этих граждан в список. Затем будут включаться беременные женщины и женщины с маленькими детьми. Мы думаем, что, скорее всего, этих людей будет достаточно, чтобы заполнить самолет», – пояснил посол.
Он добавил, что если Россия предоставит большой самолет, то дипучреждение попытается также эвакуировать кыргызстанцев, которые уже довольно долгое время проживают в гостиницах, и тех, кто застрял в приграничных зонах близ городов Соль-Илецк и Оренбург.
На сегодняшний день сотни кыргызстанцев не могут вернуться из России домой. Некоторые, как сообщается, арендовали автобус, но так как движение автотранспорта было запрещено, им пришлось идти пешком до российско-казахстанской границы.
Источник: Азаттык
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