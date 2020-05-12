В московском метро появилась информация о нововведениях на кыргызском языке

В сообщении указано, что с 12 мая в метро и МЦК необходимо носить маски и перчатки.

Нарушителей будут штрафовать

В московском метро граждан начали предупреждать о нововведениях, принятых в условиях карантина, также на кыргызском языке. Фотография с таким описанием распространилась в соцсети Facebook.

«Начиная с 12 мая необходимо носить маски и перчатки в московском метро и Московском центральном кольце. Их необходимо приобрести заранее. Нарушители безопасности будут оштрафованы», - указано в сообщении.

Источник: vesti.kg