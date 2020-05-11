Ученые назвали новый способ передачи коронавируса

Ученые выяснили, что коронавирус может передаваться через слезную жидкость.
Результаты соответствующего исследования опубликованы на портале MedRxiv, пишет РИА Новости.
Специалисты Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса обнаружили, что в клетках поверхности глаза имеется не только белок ACE-2, который считается точкой входа для вируса, но и TMPRSS2 — фермент, который помогает проникновению вируса после связывания вирусного белка с ACE-2.
Отмечается, что присутствие ACE-2 и TMPRSS2 в одной и той же клетке является достаточным условием для того, чтобы вирус мог эффективно реплицироваться.
Специалисты пришли к выводу, что клетки глазной поверхности не только подвержены заражению SARS-CoV-2, но и могут служить «резервуаром» для вируса. «Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям», — заключают ученые.
Источник: Элгезит
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