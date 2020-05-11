Где установлены санитарные посты по периметру Бишкека. Список

По периметру Бишкека установлено 16 карантинно-санитарных постов.
Об этом сообщает Республиканский штаб.
По его данным, блокпосты расположены:
— авторынок «Азамат» — объездная дорога;
— объездная дорога — совхоз «Фрунзе»;
— Васильевский тракт — объездная дорога «Ак-Жол»;
— село Пригородное и объездная дорога;
— объездная дорога в селе Маевка;
— объездная дорога в жилмассиве «Тендик»;
— объездная дорога в жилмассиве «Келечек»;
— объездная дорога — «Дордой»;
— объездная дорога по улице Ибраимова;
— объездная дорога — улица Алма-Атинская;
— объездная дорога — ГЭС-5;
— проспект Жибек Жолу — БЧК («Волна»);
— дорога между селами Кара-Жыгач и Сары-Жол;
— дорога села Горная Маевка;
— дорога между селами Кызыл-Туу и Маловодным.
В штабе напомнили, что всем гражданам, которые проживают за пределами постов, но работают в Бишкеке, необходимо иметь справки с работы, заверенные печатью налоговой службы.
Источник: Элгезит
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