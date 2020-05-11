Где установлены санитарные посты по периметру Бишкека. Список

По периметру Бишкека установлено 16 карантинно-санитарных постов.

Об этом сообщает Республиканский штаб.

По его данным, блокпосты расположены:

— авторынок «Азамат» — объездная дорога;

— объездная дорога — совхоз «Фрунзе»;

— Васильевский тракт — объездная дорога «Ак-Жол»;

— село Пригородное и объездная дорога;

— объездная дорога в селе Маевка;

— объездная дорога в жилмассиве «Тендик»;

— объездная дорога в жилмассиве «Келечек»;

— объездная дорога — «Дордой»;

— объездная дорога по улице Ибраимова;

— объездная дорога — улица Алма-Атинская;

— объездная дорога — ГЭС-5;

— проспект Жибек Жолу — БЧК («Волна»);

— дорога между селами Кара-Жыгач и Сары-Жол;

— дорога села Горная Маевка;

— дорога между селами Кызыл-Туу и Маловодным.

В штабе напомнили, что всем гражданам, которые проживают за пределами постов, но работают в Бишкеке, необходимо иметь справки с работы, заверенные печатью налоговой службы.

Источник: Элгезит