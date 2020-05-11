Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 3

Где установлены санитарные посты по периметру Бишкека. Список

По периметру Бишкека установлено 16 карантинно-санитарных постов.

Об этом сообщает Республиканский штаб.

По его данным, блокпосты расположены:

— авторынок «Азамат» — объездная дорога;

— объездная дорога — совхоз «Фрунзе»;

— Васильевский тракт — объездная дорога «Ак-Жол»;

— село Пригородное и объездная дорога;

— объездная дорога в селе Маевка;

— объездная дорога в жилмассиве «Тендик»;

— объездная дорога в жилмассиве «Келечек»;

— объездная дорога — «Дордой»;

— объездная дорога по улице Ибраимова;

— объездная дорога — улица Алма-Атинская;

— объездная дорога — ГЭС-5;

— проспект Жибек Жолу — БЧК («Волна»);

— дорога между селами Кара-Жыгач и Сары-Жол;

— дорога села Горная Маевка;

— дорога между селами Кызыл-Туу и Маловодным.

В штабе напомнили, что всем гражданам, которые проживают за пределами постов, но работают в Бишкеке, необходимо иметь справки с работы, заверенные печатью налоговой службы.

Источник: Элгезит

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить