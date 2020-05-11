Мэрия Бишкека объяснила, почему в новом парке асфальт испортился на следующий день после открытия

Муниципалитет обещает исправить ситуацию
В Бишкеке на улице Кокчетавской, которая прилегает к новому парку имени Чолпонбая Тулебердиева, положили только один слой асфальта из-за того, что покрытие может просесть. Об этом Vesti.kg сообщили в столичном муниципалитете.
- Мы на самом деле уложили только один слой асфальта, но это временно, - отметили в мэрии. - Дело в том, что там наблюдается просадка дорожного основания из-за близкого нахождения к поверхности земли ( глубина 1-1,5 м) подземных грунтовых вод. После просадки асфальт на таком участке будет срезан. Причину порчи покрытия устранят и потом начнут класть второй слой асфальта. Для этого нужно время. А разметку мы нанесли для комфорта водителей, чтобы избежать ДТП.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что в Бишкеке в новом парке имени Чолпонбая Тулебердиева, открытом 9 мая, уже потрескался асфальт. Горожанин снял видео, на котором видно, что покрытие на тротуарах и проезжей части испортилось через один после открытия.
Источник: vesti.kg
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