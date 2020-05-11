Кому и как можно передвигаться по Бишкеку. Мэр Суракматов рассказал о правилах режима ЧС

Мэр столицы Азиз Суракматов рассказал о правилах режима ЧС, который действует на территории города Бишкек с 11 мая 2020 года.

Могут ли горожане свободно передвигаться по городу?

Если только передвижения связаны с необходимостью. Горожане могут ходить в аптеки, продуктовые магазины, больницы, а также в заведения чья деятельность разрешена (парикмахерские, микрокредитные организации, строительные магазины и т.д). Но при этом обязательно должны заполнять маршрутный лист.

При этом строго запрещено гулять по городу без причины.

Что требуется для передвижения по городу гражданам, которым разрешено выходить на работу

Справка с места жительства (если у вас биометрический паспорт).

Справка с места работы, заверенная оригинальной печатью с районного налогового органа.

Документ удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, военный билет).

Индивидуальным предпринимателям достаточно иметь при себе патент.

По словам градоначальника, это делается с целью не допустить поддельных справок с мест работы. При этом налоговые органы НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ погашения налоговых задолженностей и других обязательств.

Кто имеет право без печати с налоговых органов беспрепятственно передвигаться по городу?

— государственные муниципальные служащие;

— врачи;

— сотрудники МВД;

— сотрудники МЧС;

— сотрудники спецслужб;

— сотрудники госорганов;

— сотрудники СМИ;

— сотрудники коммунальных и служб энергетики.

Они должны иметь при себе служебные удостоверения или справки с места работы без печати в налоговой.

Будут ли внутри города блокпосты?

Нет их больше не будет.

Что будет с внешними санитарными блокпостами?

Их перенесут за город. Всего установят 16 санитарных блокпостов.

Въехать в столицу иногородние могут лишь при наличие вышеуказанных документов (документ удостоверяющий личность и справка с места работы, если работа находится в Бишкеке с печатью налоговых органов).

Кроме того, беспрепятственно могут въезжать, торговцы сельхозпродукцией при наличии добровольного или обязательного патента предпринимателя.

На санитарных постах медики будут мерить температуру и при подозрении на коронавирус гражданина могут отвезти в обсервацию или провести экспресс-тест на месте.

Можно ли использовать личное авто?

Да, в связи с тем, что общественный транспорт не запущен, гражданам разрешено использовать личные автомобили. Правда они будут проверятся органами милиции, на наличие маршрутных листов и справок.

Можно ли гулять в парках?

Нет, в парках в период ЧС гулять строго запрещено

Когда будет запущен общественный транспорт?

Вопрос об этом будет поднят лишь 20 мая.

Когда будут работать детские сады?

Вопрос об этом будет поднят лишь в начале июня.

Могуь ли дачники ездить за город, чтобы поливать участки и проводить дачные работы?

Да, для этого достаточно иметь документ удостоверяющую личность и заполнить маршрутный лист.

Кому еще запрещено работать с 11 мая?

ЗАПРЕЩЕНО проводить массовые мероприятия, а также пока не имеют право работать

— Ломбарды

— Торговые центры

— Вещевые рынки

— Автомобильные рынки

— Спортзалы

— Точки общепита (кафе, рестораны, чайханы и тд) кроме работы на вынос.

— Образовательные учреждения

— Бани и сауны

— Салоны СПА

— ЦОНы

— Сферы бытового обслуживания

— Секции спорта

Какие штрафы предусмотрены за нарушение режима ЧС и карантина?

— за нарушение правопорядка в условиях чрезвычайной ситуации — от 5 тыс. до 17 тыс. сомов;

— нарушение санитарно-эпидемиологических правил, санитарных правил, гигиенических нормативов — от 1. до 27 тыс. сомов;

— нарушение порядка выполнения решения и требования уполномоченного органа — от 3 тыс. до 13 тыс. сомов;

— нарушение требований режима ЧС — от 15 тыс. до 60 тыс. сомов;

А правда, что за то, что за неношение маски все-таки штрафуют?

Да, мэр Суракматов заявил, что за неношение маски будут от 1 до 5 тыс. сомов

Источник: Элгезит