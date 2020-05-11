Кому и как можно передвигаться по Бишкеку. Мэр Суракматов рассказал о правилах режима ЧС

Мэр столицы Азиз Суракматов рассказал о правилах режима ЧС, который действует на территории города Бишкек с 11 мая 2020 года.
Могут ли горожане свободно передвигаться по городу?
Если только передвижения связаны с необходимостью. Горожане могут ходить в аптеки, продуктовые магазины, больницы, а также в заведения чья деятельность разрешена (парикмахерские, микрокредитные организации, строительные магазины и т.д). Но при этом обязательно должны заполнять маршрутный лист.
При этом строго запрещено гулять по городу без причины.
Что требуется для передвижения по городу гражданам, которым разрешено выходить на работу
Справка с места жительства (если у вас биометрический паспорт).
Справка с места работы, заверенная оригинальной печатью с районного налогового органа.
Документ удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, военный билет).
Индивидуальным предпринимателям достаточно иметь при себе патент.
По словам градоначальника, это делается с целью не допустить поддельных справок с мест работы. При этом налоговые органы НЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ погашения налоговых задолженностей и других обязательств.
Кто имеет право без печати с налоговых органов беспрепятственно передвигаться по городу?
— государственные муниципальные служащие;
— врачи;
— сотрудники МВД;
— сотрудники МЧС;
— сотрудники спецслужб;
— сотрудники госорганов;
— сотрудники СМИ;
— сотрудники коммунальных и служб энергетики.
Они должны иметь при себе служебные удостоверения или справки с места работы без печати в налоговой.
Будут ли внутри города блокпосты?
Нет их больше не будет.
Что будет с внешними санитарными блокпостами?
Их перенесут за город. Всего установят 16 санитарных блокпостов.
Въехать в столицу иногородние могут лишь при наличие вышеуказанных документов (документ удостоверяющий личность и справка с места работы, если работа находится в Бишкеке с печатью налоговых органов).
Кроме того, беспрепятственно могут въезжать, торговцы сельхозпродукцией при наличии добровольного или обязательного патента предпринимателя.
На санитарных постах медики будут мерить температуру и при подозрении на коронавирус гражданина могут отвезти в обсервацию или провести экспресс-тест на месте.
Можно ли использовать личное авто?
Да, в связи с тем, что общественный транспорт не запущен, гражданам разрешено использовать личные автомобили. Правда они будут проверятся органами милиции, на наличие маршрутных листов и справок.
Можно ли гулять в парках?
Нет, в парках в период ЧС гулять строго запрещено
Когда будет запущен общественный транспорт?
Вопрос об этом будет поднят лишь 20 мая.
Когда будут работать детские сады?
Вопрос об этом будет поднят лишь в начале июня.
Могуь ли дачники ездить за город, чтобы поливать участки и проводить дачные работы?
Да, для этого достаточно иметь документ удостоверяющую личность и заполнить маршрутный лист.
Кому еще запрещено работать с 11 мая?
ЗАПРЕЩЕНО проводить массовые мероприятия, а также пока не имеют право работать
— Ломбарды
— Торговые центры
— Вещевые рынки
— Автомобильные рынки
— Спортзалы
— Точки общепита (кафе, рестораны, чайханы и тд) кроме работы на вынос.
— Образовательные учреждения
— Бани и сауны
— Салоны СПА
— ЦОНы
— Сферы бытового обслуживания
— Секции спорта
Какие штрафы предусмотрены за нарушение режима ЧС и карантина?
— за нарушение правопорядка в условиях чрезвычайной ситуации — от 5 тыс. до 17 тыс. сомов;
— нарушение санитарно-эпидемиологических правил, санитарных правил, гигиенических нормативов — от 1. до 27 тыс. сомов;
— нарушение порядка выполнения решения и требования уполномоченного органа — от 3 тыс. до 13 тыс. сомов;
— нарушение требований режима ЧС — от 15 тыс. до 60 тыс. сомов;
А правда, что за то, что за неношение маски все-таки штрафуют?
Да, мэр Суракматов заявил, что за неношение маски будут от 1 до 5 тыс. сомов
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!