(Видео) Японские волонтеры сняли клип в поддержку кыргызстанцев в борьбе с пандемией

Японские волонтеры сняли видеоклип в Стране восходящего солнца и Кыргызстане в поддержку граждан КР в борьбе с пандемией.
Об этом сообщают в офисе Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в республике.
Отмечается, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в привычную жизнь всего мирового сообщества и повлияла на рабочие процессы всех компаний. Большинство людей должно оставаться дома ради защиты здоровья каждого. Помимо самоизоляции важна моральная поддержка.
Японские волонтеры решили поддержать кыргызстанцев в период борьбы с пандемией, посвятив японскую песню и сделав обращение к кыргызстанцам. Благодаря слаженной удаленной работе удалось представить проникновенный видеоклип. 38 японских волонтеров были задействованы в съемках видеоклипа, и каждый из них отвечал за свою часть: кто-то монтировал видео, другой занимался аранжировкой. Ролик сняли за одну неделю в условиях самоизоляции в Японии и Кыргызстане.
Как добавили в офисе агентства, не только волонтеры приняли участие в записи песни и съемках клипа, но и японские сотрудники проектов и представительства JICA, а также нынешний и экс-постоянные представители JICA в КР.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!