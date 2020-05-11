(Видео) Японские волонтеры сняли клип в поддержку кыргызстанцев в борьбе с пандемией

Японские волонтеры сняли видеоклип в Стране восходящего солнца и Кыргызстане в поддержку граждан КР в борьбе с пандемией.

Об этом сообщают в офисе Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в республике.

Отмечается, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в привычную жизнь всего мирового сообщества и повлияла на рабочие процессы всех компаний. Большинство людей должно оставаться дома ради защиты здоровья каждого. Помимо самоизоляции важна моральная поддержка.

Японские волонтеры решили поддержать кыргызстанцев в период борьбы с пандемией, посвятив японскую песню и сделав обращение к кыргызстанцам. Благодаря слаженной удаленной работе удалось представить проникновенный видеоклип. 38 японских волонтеров были задействованы в съемках видеоклипа, и каждый из них отвечал за свою часть: кто-то монтировал видео, другой занимался аранжировкой. Ролик сняли за одну неделю в условиях самоизоляции в Японии и Кыргызстане.

Как добавили в офисе агентства, не только волонтеры приняли участие в записи песни и съемках клипа, но и японские сотрудники проектов и представительства JICA, а также нынешний и экс-постоянные представители JICA в КР.

Источник: Элгезит