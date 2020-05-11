(Видео) В новом парке Тулебердиева асфальт потрескался уже через день после открытия

Горожане возмущены тем, что городские власти уложили некачественное покрытие

В Бишкеке в новом парке имени Чолпонбая Тулебердиева, открытом 9 мая, уже потрескался асфальт. Видео выложил в социальные сети бишкекчанин Максим Золотых.

Автор видео показал, что на улице, прилегающей к парку, уложили всего один слой асфальта и на него нанесли дорожную разметку. В результате на следующий день после открытия парка покрытие начало разрушаться. В самом парке, по словам местного жителя, тротуары также выполнены из некачественных материалов и уже начали разрушаться.

В мэрии Бишкека Vesti.kg пообещали прокомментировать сложившуюся ситуацию позже.

Источник: vesti.kg