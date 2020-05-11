Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с представителями бизнеса страны

Президент Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 мая, провел встречу с представителями бизнес-ассоциаций страны.

Обсуждены вопросы посткризисного восстановления экономической активности в стране, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства констатировал, что распространение коронавирусной инфекции негативно отражается на макроэкономической ситуации в республике.

«Закрытие границ — очень негативно влияет на внешнюю торговлю. Снижается объем грузооборота с основными странами-партнерами, также наблюдалась волатильность на валютных рынках и рост цен. Это тяжелая ситуация не только для государства, но и для бизнеса», — отметил Жээнбеков.

Президент подчеркнул, что сложившаяся ситуация обнажила накопившиеся проблемы и ряд недостатков в структуре отечественной экономики.

Глава государства отметил, что подобные проявления должны служить уроком и требуют пересмотра требований к дальнейшим действиям. В то же время добавил, что наряду с экономическими потерями, имеется ряд преимуществ, благодаря открытости и свободности отечественной экономики.

«Из любой глобальной или локальной экономической депрессии помогает выбраться активность предпринимателей», — отметил Жээнбеков, подчеркнув особую роль сферы малого и среднего бизнеса в процессе восстановления экономической активности в стране.

На встрече министр экономики Санжар Муканбетов рассказал о текущей экономической ситуации в стране и предпринимаемых мерах со стороны Правительства по восстановлению экономической активности.

Он проинформировал о текущих тенденциях макроэкономической ситуации республики, а также планах и прогнозных показателях на посткризисный период.

Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков отметил, что бизнес с пониманием относится к текущей ситуации и хочет помочь Правительству в решении возникающих задач. Он озвучил ряд рекомендаций отметив, что кризис ставит бизнес в сложное положение, но в то же время толкает на проведение реформ в экономике.

На встрече также с докладами выступили исполнительный директор Ассоциации развития агропромышленного комплекса Темир Ажыкулов, президент ассоциации поставщиков (производителей и дистрибьюторов) Гульнара Ускенбаева, исполнительный директор Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Артур Ташибеков, исполнительный директор бизнес-ассоциации ЖИА Фархад Пакыров, президент Кыргызской ассоциации туроператоров Мансур Абылаев, президент Ассоциации «Легпром» Сапар Асанов, заместитель бизнес-омбудсмена Серге й Пономарев, исполнительный директор Ассоциации плодоовощных предприятий Дилбар Алимжанова.

Они рассказали о проблемах своей отрасли, и в целом о проблемах с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса в сложившейся ситуации, озвучили ряд предложений.

Бизнес-омбудсмен страны Робин Орд-Смит подчеркнул необходимость принятия действенных решений для улучшения ситуации, отметил важность информирования населения о происходящих событиях и соблюдения гражданами всех санитарно-карантинных правил для недопущения второй волны заболеваемости. Также обратил внимание на принятие краткосрочных и долгосрочных мер с учетом уроков пандемии и предоставление налоговых послаблений для бизнеса.

Руководитель Секретариата совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве Талайбек Койчуманов выступил за активизацию диалога между Правительством и бизнесом. Обратил внимание на постпандемические планы, совершенствование законодательной базы для повышения конкурентоспособности предпринимательства.

Директор Парка высоких технологий Алтынбек Исмаилов отметил, что усилия по цифровизации страны за последние два года позволили смягчить последствия от пандемии коронавирусной инфекции. Добавил, что цифровые технологии позволяли эффективно решать вопросы в экономической и образовательной сферах в условиях распространения заболевания в стране.

Сооронбай Жээнбеков порекомендовал правительству активно привлекать бизнес сектор к процессу разработки краткосрочных и долгосрочных антикризисных программ.

Во встрече приняли участие вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, министр экономики Санжар Муканбетов, министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев, председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов, председатель Государственной налоговой службы Кабыл Абдалиев, председатель Государственной таможенной службы Алтынбек Торутаев, председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Бакир Таиров, директор Государственного агентства антимонопольного регулирования Шухрат Сабиров.

Источник: Кабар