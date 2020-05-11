В Бишкеке закрыли роддом №6 на карантин.
Об этом сообщили в самом родильном доме.
Как стало известно ИА Reporter клинический родильный дом №6 Национального центра охраны материнства и детства закрыт на карантин с 10 мая. Прием для госпитализации и наблюдения рожениц в роддоме запрещен. Для медицинских работников роддома организуют обсервацию, а в самом здании проведут дезинфекционные работы.
Как ранее сообщалось, врач-неонатолог роддома №6 заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев заявлял, что заразившийся врач последний раз была на рабочем месте 23 апреля, и она не могла заразиться коронавирусом на работе. “Ее домой отпустил заместитель главврача после того, как она перенесла микроинсульт”, – сообщал Узакбаев.
ИА Reporter связался с пресс-службой Минздрава по этому поводу. В ведомстве опровергли эту информацию, заявив, что “есть чистые и грязные зоны” в больнице, и рожениц будут принимать в “чистую” зону. Однако корреспондент ИА Reporter позвонил в приемное отделение роддома, где также сообщили, что роддом не принимает рожениц, так как закрыт на карантин
Источник: reporter.kg
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