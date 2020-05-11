Как будут работать госорганы и ведомства в Оше с 11 мая?

В мэрии города Ош 10 мая состоялось заседание Городского Штаба по соблюдению режима Чрезвычайной ситуации во главе с мэром города Таалайбеком Сарыбашовым.
В мероприятии также приняли участие главы правоохранительных органов и структур, руководители всех городских и муниципальных предприятий, учреждений и ведомств, санитарно-эпидемиологических и социальных служб, председатели МТУ. В ходе мероприятия Таалайбек Сарыбашов разъяснил всем присутствующим, как будут работать городские и муниципальные предприятия и ведомства в рамках режима ЧС и карантина.
“С завтрашнего дня в городе Ош будет снят режим Чрезвычайного положения, но останется режим Чрезвычайной ситуации. Поэтому отмечу, соблюдение карантина – первоочередная задача. Ряд учреждений и организаций экономической сферы начнут свою работу, в том числе микрофинансовые организации и страховые компании, агентства недвижимости и адвокатские конторы, в сфере обслуживания населения разрешат деятельность сантехнических, электромонтажных и плотнических работ, ремонт бытовой техники и химчистку. Также начнут работу рынки строительных материалов, рынки автозапчастей, комплектующих, масел и автокрасок, рынки тканей и фурнитуры, средства массовой информации.
Вместе с тем, каждый руководитель должен ощущать ответственность за сотрудников своего предприятия, учреждения. Поэтому всем соответствующим органам необходимо составить план мероприятий в условиях карантина. В том числе соответствующим службам необходимо усилить работу в сфере охраны общественного порядка и здоровья граждан, усилить санитарный контроль, в том числе на въезде в город. На всех предприятиях и организациях, которые возобновляют свою деятельность - осуществлять должный контроль за соблюдением необходимых норм и правил социального дистанцирования, личной гигиены, масочного режима и общих правил карантина. Реагировать своевременно и постоянно. Особое внимание - местам изоляции и обсервации.
Кроме того, руководителям соответствующих служб, предприятий и ведомств – согласно составленному графику принимать участие в брифингах, подробно разъясняя обо всех проводимых мероприятиях в профильных сферах. Санитарно-карантинные посты на въездах в город Ош останутся. Это в настоящих условиях – необходимая мера. Также продолжится распределение гуманитарной помощи нуждающимся гражданам.
Отдельно подчеркну, что забота о здоровье граждан была, есть и будет нашей первоочередной задачей. Мы в силах предупредить распространение коронавирусной инфекции, если будем действовать вместе, сообща”, - сказал градоначальник.
Т.Сарыбашов выразил слова благодарности сотрудникам всех городских и муниципальных предприятий и служб, которые круглосуточно работают в условиях карантина. “Всем выражаю слова благодарности за бесперебойную работу в условиях карантина. Однако расслабляться рано. Сотрудникам МТУ – усилить разъяснительную работу среди населения по соблюдению условий карантина”, - подчеркнул мэр.
На мероприятии отмечено, что специалистам Госэкотехинспекции необходимо проверить на соблюдение санитарных норм и правил строительные компании, поскольку поступают жалобы о пыле, мусоре в виде строительных материалов возле строительства многоэтажных домов.
Источник: Кабар
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