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В Кыргызстане на утро 11 мая зарегистрировано 14 новых случаев коронавируса. Всего 1016 случаев

В Кыргызстане на утро 11 мая зарегистрировано 14 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Новые случаи выявлены:

- в Бишкеке — 6;

- в Ошской области — 2;

- в Нарынской области — 2;

- в Иссык-Кульской области — 2;

- в Баткенской области — 1;

- в Чуйской области — 1.

Таким образом, на 11 мая в стране подтверждено 1016 новых случаев коронавируса.

Источник:  zdorovie.akipress.org

           

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