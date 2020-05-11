В Кыргызстане на утро 11 мая зарегистрировано 14 новых случаев коронавируса. Всего 1016 случаев

В Кыргызстане на утро 11 мая зарегистрировано 14 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
Новые случаи выявлены:
- в Бишкеке — 6;
- в Ошской области — 2;
- в Нарынской области — 2;
- в Иссык-Кульской области — 2;
- в Баткенской области — 1;
- в Чуйской области — 1.
Таким образом, на 11 мая в стране подтверждено 1016 новых случаев коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org
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