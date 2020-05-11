В Германии вслед за ослаблением ограничений – рост числа заражений

В Германии отмечено увеличение числа инфицированных, показывает официальная статистика.

Рост регистрируется через несколько дней после первых шагов немецких властей в сторону ослабления ограничительных мер, отмечает Би-би-си.

Согласно данным Института Роберта Коха, индекс репродукции коронавируса в Германии в настоящее время находится выше "единицы". Это означает, что в стране происходит рост числа инфицированных. Опубликование этих сведений совпало в Германии с массовыми протестными акциями, участниками которых в субботу в нескольких городах страны стали сотни и тысячи человек.

Германия занимает 7-е место в мире по выявленным случаям инфицирования. По последним данным Института Коха, на 10 мая в стране 169 218 заражённых, умерших – 7395.

Немецкие СМИ сообщают, что на западе Германии на мясокомбинате компании Westfleisch, растёт число инфицированных работников. По данным на воскресенье, 10 мая, заражение вирусом выявлено в общей сложности у 205 сотрудников комбината. Администрация компании Westfleisch сообщила, что большинство из 1200 сотрудников комбината в Косфельде живут в квартирах по 3–5 человек. Среди работников мясокомбината много выходцев из восточноевропейских стран.

В минувшую среду канцлер Германии Ангела Меркель объявила широкие меры ослабления ограничений – в результате переговоров с лидерами 16 федеральных земель. Магазинам разрешено возобновить работу, учащиеся начинают постепенно возвращаться в школы, а команды Бундеслиги – высшей лиги национального футбола – возобновят тренировки в конце следующей недели.

По словам Меркель, страна успешно преодолела "первую фазу" пандемии. Число новых выявляемых случаев инфицирования неуклонно снижается. "Мы можем действовать решительно, но при этом соблюдать осторожность", – подчеркнула канцлер, отметив, что она надеется, что и после снятия ограничительных мер ситуация останется под контролем.

Источник: Азаттык