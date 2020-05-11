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(Видео) Алия Шагиева - дочь Атамбаева: о семье, творчестве и скандалах вокруг неё

Алия Шагиева - художница, творческая личность, мать двоих детей, а с недавних пор и певица. И, конечно, дочь экс-Президента Алмазбека Атамбаева.