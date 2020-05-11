(Видео) Кыргызстанец попросил Владимира Путина помочь вывезти из РФ наших мигрантов

«Нет сил дальше терпеть.

Поддержите моих братьев, и вы останетесь в истории кыргызского народа!»

Кыргызстанец Бекмамат Алымбеков обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он просит российского лидера помочь вывезти 10 000 мигрантов из КР. Видеообращение кыргызстанца распространилось в соцсети Instagram.​

«Меня зовут Бекмамат Алымбеков. Уважаемый Владимир Владимирович! Моему народу сейчас нужна ваша помощь. Необходимо вывезти 10 000 кыргызских мигрантов, среди которых есть беременные, многодетные, студенты и пожилые люди. У них не осталось никакой возможности жить в России, особенно в Москве. Из-за карантина они голодают. Нет сил дальше терпеть. Я, как настоящий лидер своей нации, хочу поддержать нашего президента. От вас нам нужны военное сопровождение и автобусы, чтобы забрать мигрантов до границы Кыргызстана. Я прошу (предоставить. - Прим. ред.) именно военных, потому что я служил в воздушно-десантных войсках КР. 2020-й объявлен вами Годом Кыргызстана в России. Поддержите сейчас моих братьев-мигрантов, и вы останетесь в истории кыргызского народа. Вы Путин. Вы сможете все!» - произнес Алымбеков.​

Источник: vesti.kg