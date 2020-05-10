Кыргызстанцев, оставшихся в Оренбургской области, временно разместят в детском лагере

Решен вопрос размещения граждан КР в Оренбургской области.
Об этом сообщает Посольство КР в РФ.
По его данным, администрация Оренбургской области на основании режима самоизоляции в данном регионе, приняла решение – временно разместить граждан КР в детском лагере Бузулукского района Оренбургской области до открытия границы Казахстана.
Почетный консул КР в Оренбурге, а также активисты диаспоры выехали из Соль-Илецка и прибыли в город Бузулук для размещения 70 граждан в указанный детский лагерь. Проводится совместная работа с местными органами власти.
Однако, некоторые граждане отказываются ехать в указанный лагерь, требуя установить палатки в поле.
Напомним, 7 мая 541 гражданин КР прибыл в Кыргызстан через транзитный коридор, предоставленный казахстанской стороной в рамках разовой акции,
Решен вопрос размещения граждан КР в Оренбургской области
Согласно информации Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации, администрация Оренбургской области Российской Федерации на основании режима самоизоляции в данном регионе, приняла решение – временно разместить граждан Кыргызской Республики в детский лагерь Бузулукского района Оренбургской области до открытия границы Республики Казахстан.
Почетный консул Кыргызской Республики в г.Оренбург, а также активисты диаспоры выехали из г.Соль-Илецк и прибыли в город Бузулук для размещения граждан в указанный детский лагерь, где вблизи находятся порядка 70 граждан КР. Проводится совместная работа с местными органами власти.
Однако, некоторые граждане отказываются ехать в указанный лагерь, требуя установить палатки в поле.
Напомним, 7 мая 541 гражданин КР прибыл в Кыргызстан через транзитный коридор, предоставленный казахстанской стороной в рамках разовой акции. Ранее Министерство иностранных дел КР информировало, что возвращение граждан из г. Соль-Илецк, не должно стать побуждающим импульсом для наших соотечественников в России, выезжать в сторону российско-казахстанской границы.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!