Кыргызстанцев, оставшихся в Оренбургской области, временно разместят в детском лагере

Решен вопрос размещения граждан КР в Оренбургской области.

Об этом сообщает Посольство КР в РФ.

По его данным, администрация Оренбургской области на основании режима самоизоляции в данном регионе, приняла решение – временно разместить граждан КР в детском лагере Бузулукского района Оренбургской области до открытия границы Казахстана.

Почетный консул КР в Оренбурге, а также активисты диаспоры выехали из Соль-Илецка и прибыли в город Бузулук для размещения 70 граждан в указанный детский лагерь. Проводится совместная работа с местными органами власти.

Однако, некоторые граждане отказываются ехать в указанный лагерь, требуя установить палатки в поле.

Напомним, 7 мая 541 гражданин КР прибыл в Кыргызстан через транзитный коридор, предоставленный казахстанской стороной в рамках разовой акции,

Решен вопрос размещения граждан КР в Оренбургской области

Согласно информации Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации, администрация Оренбургской области Российской Федерации на основании режима самоизоляции в данном регионе, приняла решение – временно разместить граждан Кыргызской Республики в детский лагерь Бузулукского района Оренбургской области до открытия границы Республики Казахстан.

Почетный консул Кыргызской Республики в г.Оренбург, а также активисты диаспоры выехали из г.Соль-Илецк и прибыли в город Бузулук для размещения граждан в указанный детский лагерь, где вблизи находятся порядка 70 граждан КР. Проводится совместная работа с местными органами власти.

Однако, некоторые граждане отказываются ехать в указанный лагерь, требуя установить палатки в поле.

Напомним, 7 мая 541 гражданин КР прибыл в Кыргызстан через транзитный коридор, предоставленный казахстанской стороной в рамках разовой акции. Ранее Министерство иностранных дел КР информировало, что возвращение граждан из г. Соль-Илецк, не должно стать побуждающим импульсом для наших соотечественников в России, выезжать в сторону российско-казахстанской границы.

Источник: reporter.kg