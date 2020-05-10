(Видео) В Кыргызстане на утро 10 мая подтвержден 71 новый случай коронавируса. Всего 1002 случая

В Кыргызстане на утро 10 мая подтвержден 71 новый случай коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

Новые случаи выявлены:

- в Нарынской области — 2

- в Жалал-Абадской — 5

- в Чуйской области — 56

- в Ошской области – 3

- в Бишкеке — 2

- в Баткенской области — 4

Таким образом, на утро 10 мая в Кыргызстане всего подтверждено 1002 случая коронавируса.

По словам замминистра, в числе 56 случаев в Чуйской области 55 случаев выявлены среди кыргызстанцев, прибывших из Соль-Илецка.

Источник: zdorovie.akipress.org