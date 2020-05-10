(Видео) «Такая власть нам не нужна». Мигранты из КР, оставшиеся в Оренбургской области,​ плачут 

Кыргызстанцы обратились к нашим властям: «Мы остались на улице. Прохожие оставляют нам еду»
Кыргызстанцы, оставшиеся в Оренбургской области, просят власти КР подписать необходимые бумаги, чтобы наши соотечественники могли вернуться домой. Видео распространилось на канале YouTube.
«Пришел губернатор Оренбурга и сказал: «Если ваши власти подпишут, мы переговорим с казахской стороной. Сами вас доставим с сопровождением».
Просто подпишите то, что нужно. Если нужно будет, за свой счет поедем.
Уважаемые кыргызстанцы! Мы ведь тоже ваши земляки. Мы остались на улице. В этой местности нет ничего, машин тоже нет. Прохожие оставляют нам еду. Наших остальных граждан забрали ведь из Екатеринбурга, Дубая, Москвы... Нам нужен лишь автобус. Наша власть спит, не беспокоясь и не думая ни о чем. Такая власть нам не нужна», - сказали отчаянные кыргызстанцы.
Некоторые женщины не смогли сдержать слез.
Источник: vesti.kg
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