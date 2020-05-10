В Кыргызстане за сутки в территориальные ОВД доставлены 109 нарушителей комендантского часа

10 мая 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош, Джалал-Абад и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 в территориальные органы внутренних дел доставлены 109 нарушителей.

Из них в Бишкеке - 106, Оше -1, Джалал-Абаде – 2. По Ат-Башинскому району нарушители комендантского часа не зарегистрированы.

За сутки на стоянку водворено 7 автомашин.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 4955 нарушителей, из них мужчины - 4392, женщины - 563 человека. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой, предупреждены - 3611, составлено протоколов и оштрафовано 1344 граждан. Всего с 25 марта и по настоящий день за нарушения комендантского часа 380 автомашин доставлены на штрафстоянку.

МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа. «В этой связи просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар