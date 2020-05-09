В Кыргызстане за сутки за нарушения комендантского часа задержаны 113 человек

9 мая 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 06.00 в территориальные органы внутренних дел доставлены 113 нарушителей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Из них в Бишкеке - 98, Оше - 11, Джалал-Абаде – 4. По Ат-Башинскому району нарушители комендантского часа не зарегистрированы.

За сутки на стоянку водворено 9 автомашин.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима Чрезвычайного положения и Комендантского часа.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 4 тыс. 846 нарушителей, из них мужчины - 4 тыс. 733, женщины - 555 человек. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой, предупреждены - 3 тыс. 571, составлено протоколов и оштрафовано - 1 тыс. 275 граждан. Всего с 25 марта и по настоящий день за нарушения комендантского часа 373 автомашины доставлены на штрафстоянку.

МВД призывает граждан соблюдать требования чрезвычайного положения и комендантского часа. «В этой связи просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар