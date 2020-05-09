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В Кыргызстане на утро 9 мая подтверждено 25 новых случаев коронавируса. Всего 931 случай

В Кыргызстане на утро 9 мая подтверждено 25 новых случаев коронавируса. Новые случаи выявлены: - в Нарынской области - 11, - в Бишкеке - 6, - в Жалал-Абадской - 4, - в Ошской области - 3, - в Баткенской области - 1. Таким образом, на утро 9 мая в Кыргызстане всего подтверждено 931 случай коронавируса. Источник: zdorovie.akipress.org