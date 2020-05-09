В Кыргызстане на утро 9 мая подтверждено 25 новых случаев коронавируса. Всего 931 случай

В Кыргызстане на утро 9 мая подтверждено 25 новых случаев коронавируса.
Новые случаи выявлены:
- в Нарынской области - 11,
- в Бишкеке - 6,
- в Жалал-Абадской - 4,
- в Ошской области - 3,
- в Баткенской области - 1.
Таким образом, на утро 9 мая в Кыргызстане всего подтверждено 931 случай коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org
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