Обстановка на кыргызско-таджикской госгранице относительно стабильная – ГПС КР

Обстановка на кыргызско-таджикской госгранице относительно стабильная, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР.

Как отмечается, 8 мая состоялся телефонный разговор начальника Главного штаба Государственной пограничной службы КР Абдикарима Алимбаева с начальником Главного штаба пограничного ведомства Таджикистана Хикматулло Пираковым, по результатам которого достигнута договоренность о прекращении огня и проведении встречи пограничных представителей Сторон.

«Затем в местности Торт-Кочо была проведена встреча пограничных представителей Кыргызской Республики по Баткенскому направлению с пограничными представителями Республики Таджикистан по Исфаринскому направлению, на которой Стороны договорились об отводе дополнительных сил, стянутых к месту инцидента, и проведении 10 мая 2020 г. встречи с участием руководителей областных администраций, территориальных структур силовых и правоохранительных органов двух республик. В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Чек относительно стабильная», - говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая вечером в местности Чек Баткенской области произошел конфликт между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана из-за вопроса использования 50 соток участка Чек. Граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. Далее началась перестрелка, спровоцированная таджикскими военнослужащими, которые неожиданно открыли групповой огонь в направлении кыргызских пограничников и граждан. В ходе перестрелки трое военнослужащих ГПС КР и один гражданский получили ранения различной степени.

Булак: Кабар