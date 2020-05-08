Сооронбай Жээнбеков: Режим чрезвычайной ситуации продлят

«Каждый гражданин должен взять на себя ответственность за себя, за своих детей, за близких и за общество в целом»

Режим чрезвычайной ситуации в Кыргызстане продлят. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков в своей поздравительной речи в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«В настоящее время мы находимся перед угрозой распространения коронавирусной инфекции с одной стороны, и негативного влияния на экономику — с другой, - сказал он. - Мы прилагаем все усилия для того, чтобы достойно выйти из этой непростой ситуации.

В целях сохранения здоровья населения и предотвращения распространения инфекции, нами были введены режимы чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. Государственные органы, местные органы власти, наши врачи, милиция и военнослужащие днями и ночами находятся на страже здоровья кыргызстанцев.

Жители сел, районов и городов оказывают неоценимую помощь в борьбе против инфекции, содействуя соблюдению порядка и дисциплины, контролируя поток прибывающих и выбывающих из их территории.

Весь народ с пониманием отнесся к сложившейся ситуации, и терпеливо, с чувством большой ответственности, соблюдал все ограничивающие правила. Такие согласованные совместные действия обеспечили надежный заслон дальнейшему распространению болезни.

Теперь в целях оживления экономики предпринимаются меры по поэтапному предоставлению разрешения на ведение деятельности некоторым направлениям предпринимательства. Отдельные объекты бизнеса уже начали свою работу. Мы вынуждены последовательно восстановить деятельность бизнеса по всем отраслям.

Работодатели и местные органы власти должны вести совместную работу по принятию необходимых мер.

Тем не менее, наша главная забота — это здоровье и жизни наших граждан. Поэтому по всей республике будет сохранен режим чрезвычайной ситуации, сроки которой будут еще продлены.

Даже после снятия режима чрезвычайного положения от каждого из нас требуется строго соблюдать дисциплину и санитарно-гигиенические правила. Добровольная ответственность должна быть усилена.

Государство несет ответственность за сохранение здоровья общества. Но для недопущения распространения инфекции каждый гражданин должен взять на себя ответственность за себя, за своих детей, за близких и за общество в целом.

Выражаю всем глубокую признательность за соблюдение дисциплины и медицинских требований».

Отдел информационной политики

Аппарата Президента КР

Фото Отдел информационной политики

Аппарата Президента КР