Вирусолог рассказал, какие насекомые могут распространять коронавирус

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн рассказал, могут ли насекомые, такие как комары, клещи и мухи, являться переносчиками коронавируса, сообщает life.ru.
Ученый отметил, что вирус, как и малярийный плазмодий, должен адаптироваться и быть приспособленным к этим насекомым эволюционно. Специалист пояснил, что комар может укусить одного человека, потом другого, но инфекция должна быть не просто у него на хоботке, а внутри, попасть в слюнные железы и размножиться там, только тогда вирус будет передан людям.
Источник: Элгезит
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