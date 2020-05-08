(Видео)  Более двух тысяч детей Кыргызстана прочли «Бессмертные письма» с фронта 

На акцию горячо откликнулись жители страны и соотечественники со всего мира
В преддверии 9 мая более 2 тыс. детей Кыргызстана приняли участие в конкурсе-акции «Бессмертные письма – правда о войне». В начале апреля ее запустила инициативная группа «Евразийский выбор».
Участники подошли к подготовке роликов очень ответственно, заметили организаторы.
Несмотря на то, что участие в конкурсе требовало лишь прочесть фронтовое письмо, взятое на общедоступном ресурсе или из семейного архива, дети с родителями и школьными учителями вышли далеко за рамки этих условий. Некоторые работы представляли собой ни много ни мало настоящие костюмированные постановки.
Инициаторы акции признаются, что не ожидали столь массового участия: заявки от желающих прочесть письмо продолжают поступать до сих пор. Более того, организаторов приятно удивили отклики, причем не только жителей Кыргызстана, но и соотечественников, проживающих за рубежом.
Инициативная группа горячо благодарит всех детей, принявших участие в конкурсе-акции, их родителей и педагогов, которые приложили немало усилий к подготовке роликов. И, конечно же, всех пользователей Facebook, которые болели за участников, просматривали работы и голосовали.
Прием видеозаписей завершается завтра, 9 мая 2020 года. Победителей по нескольким номинациям определят в конце месяца. Членам жюри приходится усердно работать, оценивая заявки: роликов неожиданно много, и все как один замечательные.
Дату награждения победителей конкурса и поздравления всех участников организаторы определят позже исходя из эпидемиологической ситуации в стране.
Предлагаем и читателям Vesti.kg ознакомиться с несколькими работами. Остальные можно посмотреть на странице «Евразийский выбор» в Facebook.
Голосуйте за понравившиеся ролики! Ваши голоса будут иметь значение при определении победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».
Инициативная группа «Евразийский выбор»
Источник: vesti.kg
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