(Видео) Мужчина предложил матери-одиночке помочь приобрести лекарство для ребенка взамен на интим

«С такими предложениями мне поступили звонки от пяти разных мужчин»

Мать - одиночка, воспитывающая троих детей, обратилась в комментариях под видео к советнику министра труда и соцразивтия КР Эрнису Борубаеву с просьбой помочь приобрести дорогостоящее лекарство для ребенка, страдающего эпилепсией. Обращаясь, женщина оставила свой номер телефона, после чего к ней начали поступать звонки от мужчин с предложением помощи взамен на интим. Видео разместил на своей странице в соцсети Instagram новый советник министра труда и соцразвития, тамада Эрнис Борубаев.

«Я писала вам комментарий в инстаграме. Я - мать-одиночка. У меня трое детей. Просила помочь приобрести дорогостоящее лекарство для моего ребенка, у которого эпилепсия. Писала, что живу в такой-то квартире и оставила номер телефона. Спустя два дня позвонил один мужчина, сказал, что увидел мое обращение. Он предложил приобрести лекарство стоимостью в 2000 сомов, если я соглашусь переспать с ним. С такими предложениями мне поступили звонки от пяти разных мужчин. Некоторые из них объясняли мне, что их жены не рожают. Я в комментариях также указывала, чтобы люди, желающие помочь, делали это от чистого сердца. Я дважды была замужем, не хочу больше ошибаться. Никто не откликнулся на просьбу с благими намерениями. От соцзащиты получили мешок муки, от мэрии - подсолнечное масло, рис, муку. Сейчас нуждаюсь в приобретении дорогостоящего лекарства для ребенка. Симптомы усиливаются ближе к вечеру: из носа и рта течет кровь, западает язык. Когда ребенок принимает лекарство, боли утихают немного», - сказала кыргызстанка.

После чего Эрнис Борубаев передал ей деньги на приобретение лекарства.

«Очень рад, что среди нас есть сострадательные, добродушные люди. Таких более 80 процентов, большая часть которых - девушки, женщины. Они ежедневно помогают около 300 семьям. Остальные 20 процентов - мужчины. Это вот согласно картине, которую вижу я. Дорогие мужчины, если даже от нас нет пользы, так давайте хотя бы не будем вредить. Люди не от хорошей жизни обращаются ко мне с просьбой о помощи, оставляя в комментариях свои номера, чтобы я смог связаться с ними. Некоторые люди решили воспользоваться этим с далеко не благими намерениями. Оказывается, мужчины предлагают помощь нуждающимся взамен на интим. У нас есть дочери, сестры. Не хочу учить вас жизни. Но побойтесь Бога, тем более в священный месяц», - обратился Борубаев к мужскому населению Кыргызстана.

Источник: vesti.kg