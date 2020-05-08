(Видео) Ролик о буднях инфекционки, где лечат больных коронавирусом, снял Минздрав

Министерство здравоохранения сняло видеоролик о буднях врачей Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ), где лечатся пациенты с COVID-19.

В ведомстве отметили, что с начала эпидемии в больнице развернуты изоляторы для больных с подтвержденным диагнозом «коронавирус».

«С 23 марта Республиканская клиническая инфекционная больница полностью изолировалась и начала принимать только пациентов с диагнозом COVID-19 по Бишкеку и Чуйской области. Все сотрудники, в числе которых врачи, медсестры, санитарки, техперсонал, в течение последних 48 дней днем и ночью ведут работу в карантинно-казарменном режиме, не выходя за территорию больницы, вдали от семьи, родных», — отметили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что коронавирус кардинально изменил привычный режим работы, личной жизни многих сотрудников системы здравоохранения, в том числе и сотрудников инфекционки. Работать в условиях долгосрочной изоляции нелегко, в первую очередь психологически.

Сегодня в Республиканской клинической инфекционной больнице 37 врачей, 164 медсестер и санитарок круглосуточно ведут непрерывное наблюдение за своими подопечными, оказывая им необходимую медицинскую помощь.

«За 48 дней они вылечили и выписали домой 185 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19, и это не предел. День ото дня увеличивается количество пациентов, победивших вирус, что является показателем высокого профессионализма наших медиков», — отметили в Минздраве.

Источник: 24.kg