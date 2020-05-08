(Видео) Ролик о буднях инфекционки, где лечат больных коронавирусом, снял Минздрав

Министерство здравоохранения сняло видеоролик о буднях врачей Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ), где лечатся пациенты с COVID-19.
В ведомстве отметили, что с начала эпидемии в больнице развернуты изоляторы для больных с подтвержденным диагнозом «коронавирус».
«С 23 марта Республиканская клиническая инфекционная больница полностью изолировалась и начала принимать только пациентов с диагнозом COVID-19 по Бишкеку и Чуйской области. Все сотрудники, в числе которых врачи, медсестры, санитарки, техперсонал, в течение последних 48 дней днем и ночью ведут работу в карантинно-казарменном режиме, не выходя за территорию больницы, вдали от семьи, родных», — отметили в Минздраве.
В ведомстве добавили, что коронавирус кардинально изменил привычный режим работы, личной жизни многих сотрудников системы здравоохранения, в том числе и сотрудников инфекционки. Работать в условиях долгосрочной изоляции нелегко, в первую очередь психологически.
Сегодня в Республиканской клинической инфекционной больнице 37 врачей, 164 медсестер и санитарок круглосуточно ведут непрерывное наблюдение за своими подопечными, оказывая им необходимую медицинскую помощь.
«За 48 дней они вылечили и выписали домой 185 пациентов с ранее подтвержденным COVID-19, и это не предел. День ото дня увеличивается количество пациентов, победивших вирус, что является показателем высокого профессионализма наших медиков», — отметили в Минздраве.
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!