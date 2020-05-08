В Бишкеке 9 мая все-таки состоится салют Победы

В Бишкеке 9 мая состоится салют Победы.
Об этом сообщают в столичном муниципалитете.
Как отмечается, в связи с пандемией во всем мире мэрия вынуждена приостановить все массовые праздничные мероприятия для безопасности горожан. На их проведение 9 мая от управления культуры столичной мэрии были запланированы 2,5 миллиона сомов. Средства будут оптимизированы и останутся на счету города, в будущем их направят на более необходимые потребности столицы.
При этом салют Победы все-таки состоится, его организует Генеральный штаб Вооруженных сил КР в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и без участия горожан.
Праздничный залп начнется 9 мая на площади Победы ровно в 22:00. Для обеспечения охраны порядка будут задействованы сотрудники правоохранительных органов.
Источник: Элгезит
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