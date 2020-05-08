Я психологически подавлен. Откровенный рассказ врача, заразившегося COVID-19

Накануне стало известно о заражении коронавирусом медиков и пациентов Национального центра охраны материнства и детства.

Это не первый случай массового заражения COVID-19 среди работников здравоохранения. Ранее несколько медиков центров семейной медицины и больниц были зарегистрированы в Бишкеке и Оше. Ежедневно чиновники Минздрава отчитываются о количестве заболевших. Рост заражения коронавирусной инфекцией врачами продолжается. Из 906 инфицированных сегодня в Кыргызстане 226 — медики. Зафиксирована и первая смерть — 2 мая не стало руководителя группы семейных врачей ЦСМ № 3 Жузумкан Кокумбаевой.

Главный врач Объединенного центра семейной медицины Первомайского района столицы Жыргалбек Савданбеков тоже заразился COVID-19. Он рассказал 24.kg, где и как могли инфицироваться медицинские работники и почему врача Жузумкан Кокумбаеву не сразу госпитализировали в инфекционную больницу.

— У вас есть свой ответ на вопрос, как заразились медики ЦСМ № 3?

— Как только эпидемиологическая ситуация в мире ухудшилась, мы стали готовиться к тому, что коронавирусная инфекция появится и у нас. Приготовили средства индивидуальной защиты (СИЗ), провели инструктаж среди медперсонала. С начала марта, когда в страну завезли новый вирус, мы работали днем и ночью. Обследовали больше тысячи человек. Наши медики устанавливали мобильные приложения, снимали с учета, брали анализы у контактных лиц.

— Да, все знают, что на медиков страны легла огромная нагрузка, сопряженная с рисками. Но все-таки, по-вашему, когда и как произошло массовое заражение в ЦСМ?

— До последнего момента мобильная бригада медиков была чистой. Но 23 апреля мы узнали, что заражена медсестра. Она работала вместе с завотделением Жузум Кокумбаевой.

У нас есть два предположения о массовом заражении: либо больная коронавирусом медсестра, либо эпидемиологи ЦГСЭН, которые тоже были заражены.

Жыргалек Савданбеков

Мы все сидим на одном этаже, в одном здании, контактировали и с медсестрой, и с эпидемиологами. Последние были откомандированы к нам. Как заболела медсестра — непонятно. Она, как и первые заразившиеся медики, не выезжала в очаги болезни. Эти специалисты были в основном задействованы в сдаче отчетов.

— Это правда, что скончавшуюся позже от коронавируса Жузумкан Кокумбаеву не сразу госпитализировали?

— Да, действительно это так. Два раза анализы руководителя ЦСМ № 3 показали отрицательный результат. Проблема в том, что в Республиканскую клиническую больницу берут только после положительного анализа на коронавирус. Жузумкан Кокумбаеву удалось положить в больницу после того, как на этом настояла мобильная бригада.

— Когда фактически медики стали получать средства защиты?

— С самого начала у нас была полная экипировка, потому что имелся свой запас. СИЗ нам предоставили Минздрав, различные фонды, мэрия, дипломаты, даже профсоюз медработников помог.

Все, чего не хватало, мы покупали сами.

Направили все усилия на то, чтобы защитить своих медиков. Была отдельная мобильная бригада и те, кто обслуживал хронически больных людей, ведь им тоже требуется внимание и контроль врачей. Последние не были задействованы в очагах.

— Как сейчас чувствуют себя медики? Оказывается ли им психологическая помощь?

— Лично у меня психологически подавленное состояние. Сутками не могу встать. К сожалению, сейчас вся наша администрация лежит в инфекционной больнице. Мы заболели с интервалом два-три дня. Несколько человек должны выписать домой.

Как таковых психологов никто не нанимает. Врачи сами друг друга поддерживают, успокаивают как могут.

— Почему, по вашему мнению, так много заразившихся медиков?

— Коронавирус относится к высококонтагиозным заболеваниям. В нашем ОЦСМ медики заразились в один день. Мы сидели скученно, в одном крыле. Невозможно жить под колпаком. Конечно, если бы мы, как и другие люди, соблюдали режим самоизоляции, тогда бы возник вопрос о том, как и почему заражаются медработники. Это тяжелейший труд, психоэмоциональный. Конечно, в таком режиме иммунитет ослабевает. Медики в первых рядах, поэтому, возможно, заражение происходит при снятии или утилизации СИЗ.

Медики обслуживают тысячи людей, несколько раз в день они общаются с контактными и зараженными людьми. Сбой системы неизбежен.

Это даже чисто человеческий фактор. Но я считаю, что наши медики с честью вышли из ситуации — они не допустили еще большего распространения инфекции.

— Почему медики боятся говорить правду о нехватке СИЗ и о том, как они заразились?

— У медиков такой менталитет: они не боятся, они аполитичны. Медики всегда были исполнительны, стараются все держать в себе. Я сам заболел, хотя как мог соблюдал меры безопасности.

— ЦСМ закрыли на карантин. Кто лечит пациентов?

— Наш ЦСМ закрыт до 10 мая, но мобильная бригада работает. Другие пациенты могут обратиться в ЦСМ № 16, 14 и 7 по территориальной близости. После 10 мая на работу выйдут те, у кого отрицательные анализы, а также медики, работавшие удаленно.

— Правда ли то, что одного из медиков ЦСМ с температурой не могли госпитализировать?

— Дело в том, что инфекционная больница без положительного анализа пациентов не принимает. Людей с отрицательными анализами нужно госпитализировать в другой стационар. Сейчас сотрудница нашего ЦСМ лежит с пневмонией в больнице № 6.

— Есть ли у вас рекомендации для кыргызстанцев по профилактике заболевания коронавируса?

— Практика показала, что большинство людей заражаются в больших городах, например, в России «горят» Москва и Санкт-Петербург. В Кыргызстане также.

В селах все друг друга знают и стараются защититься от болезни. Там легче контролировать карантинные меры.

Своим коллегам советую быть более бдительными к мерам профилактики — надевать средства индивидуальной защиты, соблюдать масочный режим. Это действительно страшная болезнь. Обычным гражданам рекомендую не выходить на улицу без надобности, соблюдать карантинные меры и рекомендации медиков, держать дистанцию и избегать контакта с больными людьми. Карантин спас нас, поэтому в нашей стране меньше зараженных, чем могло быть.

Источник: 24.kg