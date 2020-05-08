На обсервации по Кыргызстану находится 1250 человек

На обсервации по Кыргызстану находится 1250 человек.

Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 – 4 112 (количество контактных может изменяться в ходе эпидемиологических расследований).

Проведено исследований за последние сутки – 2081. По республике общее число зараженных в КР составляет 906 человек, 650 из них выздоровели.12 человек скончались.

Источник: reporter.kg