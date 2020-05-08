На обсервации по Кыргызстану находится 1250 человек.
Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 – 4 112 (количество контактных может изменяться в ходе эпидемиологических расследований).
Проведено исследований за последние сутки – 2081. По республике общее число зараженных в КР составляет 906 человек, 650 из них выздоровели.12 человек скончались.
Источник: reporter.kg
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