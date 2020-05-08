В Кыргызстане на утро 8 мая подтверждено 11 новых случаев коронавируса. Всего 906 случаев

В Кыргызстане на утро 8 мая подтверждено 11 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

По его словам, новые случаи выявлены:

в Бишкеке — 5

в Чуйской области — 3

в Жалал-Абадской области — 3

Таким образом, на утро 8 мая в Кыргызстане всего подтверждено 906 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org