Омбудсмен КР заступился за врачей

Правозащитники просят обеспечить защиту прав врачей и медиков страны.
Об этом сообщает пресс-служба Акыйкатчы.
По ее данным, омбудсмен КР Токон Мамытов просит правительство принять соответствующие меры для улучшения условий работы врачей и медработников, в том числе сотрудников скорой помощи. Также принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав.
«Необходимо рассмотреть ряд таких вопросов, как выплата врачам и медицинским работникам, в том числе скорой помощи, соразмерной и справедливой надбавки к их заработной плате в период пандемии коронавируса COVID-19. Выплаты денежной компенсации зараженным коронавирусом. Общее повышение заработной платы, включая младший и технический персонал. Обеспечение в полном объеме всеми необходимыми специальными и индивидуальными средствами защиты, на весь период пандемии короновируса»,- сказано в обращении.
Источник: Кабар
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