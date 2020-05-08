Омбудсмен КР заступился за врачей

Правозащитники просят обеспечить защиту прав врачей и медиков страны.

Об этом сообщает пресс-служба Акыйкатчы.

По ее данным, омбудсмен КР Токон Мамытов просит правительство принять соответствующие меры для улучшения условий работы врачей и медработников, в том числе сотрудников скорой помощи. Также принять необходимые меры для восстановления нарушенных прав.

«Необходимо рассмотреть ряд таких вопросов, как выплата врачам и медицинским работникам, в том числе скорой помощи, соразмерной и справедливой надбавки к их заработной плате в период пандемии коронавируса COVID-19. Выплаты денежной компенсации зараженным коронавирусом. Общее повышение заработной платы, включая младший и технический персонал. Обеспечение в полном объеме всеми необходимыми специальными и индивидуальными средствами защиты, на весь период пандемии короновируса»,- сказано в обращении.

Источник: Кабар