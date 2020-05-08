В Кыргызстане за сутки в территориальные ОВД доставлены 163 нарушителя комендантского часа

За сутки на стоянку водворено 9 автомашин.

8 мая 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 в территориальные органы внутренних дел доставлены 163 нарушителя.

Из них в Бишкеке - 143, Оше - 10, Джалал Абаде – 7 и Ат-Башинском районе - 3.

За сутки на стоянку водворено 9 автомашин.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима Чрезвычайного положения и Комендантского часа.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 4733 нарушителя, из них мужчины - 4195, женщины - 538 человек. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой, предупреждены - 3504, составлено протоколов и оштрафовано 1229 граждан. Всего с 25 марта и по настоящий день за нарушения комендантского часа 364 автомашин доставлены на штрафстоянку.

МВД призывает граждан соблюдать требования Чрезвычайного положения и Комендантского часа. В этой связи просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких.

Источник: Кабар