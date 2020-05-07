(Видео) Посмотрите на карантине: Голод в жилмассивах

«Настоящее время» сняло фильм о жителях жилмассивов у Бишкека, голодающих во время карантина из-за пандемии коронавируса.
«Пока весь мир борется с пандемией коронавируса, люди, проживающие в пригороде Бишкека отчаянно спасаются от голода. В полной изоляции люди живут уже больше месяца — без работы, денег и еды. Поступающая гумпомощь до многих не доходит, а власти их просьбы о помощи будто не замечают», — пишет «Настоящее время».
Герои фильма работают на рынке «Дордой» — но рынок сейчас закрыт, и люди лишены средств для существования. «Мы боимся не от коронавируса умереть, а от голода», — говорит одна из героинь. Другой герой просто падает в голодный обморок — он не ел два дня и готов работать за еду.
Источник: kloop.kg
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