США выделяет Кыргызстану 1,38 миллиона долларов для борьбы с COVID-19

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает пресс-центр Посольства США в КР.
Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) подтвердили выделение дополнительно 1,38 миллиона долларов для поддержки Кыргызской Республики в борьбе с продолжающейся вспышкой COVID-19. CDC обязались выделить в общей сложности 6,8 млн. долларов странам Центральной Азии.
CDC, ведущее агентство общественного здравоохранения США, имеет давнюю историю сотрудничества с правительствами стран Центральной Азии по вопросам общественного здравоохранения. Офисы CDC в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане совместно с министерством здравоохранения каждой страны работают над усилением местных лабораторий, эпидемиологического надзора за болезнями и кадрового потенциала, чтобы страны могли лучше предотвращать, выявлять и реагировать на вспышки заболеваний.
Кыргызстан является одной из стран, которые Соединенные Штаты выделили в качестве приоритетных для оказания помощи в борьбе с COVID-19 в форме предоставления 913 000 долларов США от USAID, а теперь и 1,38 миллиона долларов США от CDC.
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