Темир Сариев: В обществе появился запрос на идеи и мозги, кошельки уже в прошлом

В Кыргызстане 11 мая отменяют ЧП.

Но режим ЧС остается, а значит, и определенные ограничения. До какого срока продлится это положение, неизвестно. Пока коронавирус диктует свои условия, общепринятые нормы и законы корректируются согласно навязанной COVID-19 повестке.

По закону при ЧС необходимо соблюдать карантин, запрещены публичные мероприятия. 4 октября в Кыргызстане должны пройти парламентские выборы. Некоторые депутаты предлагают в этот же день провести и местные, запланированные на 12 апреля. Но голосование, напомним, было отменено из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Совместят ли две кампании, пока неясно. Но так или иначе до конца июня президент Сооронбай Жээнбеков должен объявить о назначении выборов в Жогорку Кенеш. Так велит Конституция. Однако если режим ЧС продлится, то и с избранием седьмого созыва придется повременить.

Экс-премьер-министр Темир Сариев в интервью Elgezit.kg отметил, что выборы нужно провести в любом случае, но партиям стоит задуматься о переформатировании своих агитационных кампаний. Заменить концерты дебатами и завлекать избирателя не мешками с мукой и картошкой, а четкими предложениями с правильной расстановкой приоритетов и пакетом антикризисных мер.

— Многие ссылаются на то, что по Конституции выборы должны пройти в срок. Иначе будет нарушен Основной закон страны. Но коронакризис и то, что происходит не только с Кыргызстаном, но и с целым миром, разве не форс-мажорные обстоятельства?

— Совершенно согласен. Это нештатная ситуация, и мы не были готовы к такому повороту событий. Но отменять выборы можно только в случае введения режима ЧП, что собственно и было сделано с кампанией в местные кенеши. Никакие другие обстоятельства не позволяют игнорировать Конституцию. Что касается режима ЧС, то да, при нем выборы не объявляются. Но в этом случае, чтобы соблюсти закон, президент может назначить дату голосования не на 4 октября, к примеру, при условии, если ЧС сохранится, скажем, до конца июня, а на 4 ноября. Тогда прежний созыв доработает в рамках своих полномочий, предусмотренных Основным законом до первого заседания нового созыва.

— А как же экономия средств? На выборы потребуется около миллиарда сомов. Потери бюджета до конца года по самым оптимистичным прогнозам составят 30 миллиардов сомов.

— Считаю, что сам формат проведения предвыборной кампании нужно переформатировать. Мы должны отказаться от помпезности и сократить траты. Партии следует ограничить в этом. Пусть в онлайн-режиме проводят агитацию, дискутируют между собой, сфокусируются, наконец, на дебатах, а не на театральных представлениях. В парламент должны прийти грамотные, образованные люди, а не базаркомы.

— Понятно, что партии должны умерить аппетит. Но вряд ли это поможет сэкономить бюджетные деньги.

— Поможет, я вас уверяю. Тем более, сами избиратели устали от этой борьбы кошельков. Появился запрос на мозги и идеи, а не на купюры.

— К сожалению, ни одна из политических организаций, собирающихся участвовать в выборах, свой антикризисный план так и не представила. Это я о запросе общества на мозги и идеи, как вы сказали. А у отдельных политиков своя стратегия есть? Например, у вас, как бывшего главы кабмина.

— Разумеется. Для начала не следует злоупотреблять предложениями о помощи от международных финансовых институтов. 2/3 будет в виде кредита, пусть даже льготного, но это негативно отразится на долговой стабильности страны. К слову, на выплату государственного долга республики в 2020 году в бюджете запланировано более 26 миллиардов сомов. В любом случае указанные средства закрывают только половину потребностей, и кабмину необходимо изыскать другие источники для покрытия дефицита. Я рекомендую правительству пересмотреть бюджет страны на этот год в части оптимизации и приоритизации расходов с фокусом на здравоохранение, чрезвычайные ситуации и поддержание безопасности и правопорядка и принять пакет мер для поддержки бизнеса, предоставив льготные и беспроцентные кредиты и освободить на время кризиса от выплат налогов.

— Сколько нужно влить в экономику, чтобы сохранить покупательскую способность и обеспечить ее ликвидность?

— По экспертным оценкам, около 30-35 миллиардов сомов. И, конечно, в условиях выхода из кризиса нужна антикризисная стратегия, нацеленная на реализацию следующих программ в средней и долгосрочной перспективах. Необходимо также пересмотреть программу привлечения инвестиций и подумать над разработкой плана по созданию рабочих мест. Я хочу сказать, что прежде всего нужно решить эти вопросы до конца июня. А потом уже мы сможем, если понадобится, заниматься реорганизацией выборного процесса.

Источник: Элгезит