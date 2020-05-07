Темир Сариев: В обществе появился запрос на идеи и мозги, кошельки уже в прошлом

В Кыргызстане 11 мая отменяют ЧП.
Но режим ЧС остается, а значит, и определенные ограничения. До какого срока продлится это положение, неизвестно. Пока коронавирус диктует свои условия, общепринятые нормы и законы корректируются согласно навязанной COVID-19 повестке.
По закону при ЧС необходимо соблюдать карантин, запрещены публичные мероприятия. 4 октября в Кыргызстане должны пройти парламентские выборы. Некоторые депутаты предлагают в этот же день провести и местные, запланированные на 12 апреля. Но голосование, напомним, было отменено из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Совместят ли две кампании, пока неясно. Но так или иначе до конца июня президент Сооронбай Жээнбеков должен объявить о назначении выборов в Жогорку Кенеш. Так велит Конституция. Однако если режим ЧС продлится, то и с избранием седьмого созыва придется повременить.
Экс-премьер-министр Темир Сариев в интервью Elgezit.kg отметил, что выборы нужно провести в любом случае, но партиям стоит задуматься о переформатировании своих агитационных кампаний. Заменить концерты дебатами и завлекать избирателя не мешками с мукой и картошкой, а четкими предложениями с правильной расстановкой приоритетов и пакетом антикризисных мер.
— Многие ссылаются на то, что по Конституции выборы должны пройти в срок. Иначе будет нарушен Основной закон страны. Но коронакризис и то, что происходит не только с Кыргызстаном, но и с целым миром, разве не форс-мажорные обстоятельства?
— Совершенно согласен. Это нештатная ситуация, и мы не были готовы к такому повороту событий. Но отменять выборы можно только в случае введения режима ЧП, что собственно и было сделано с кампанией в местные кенеши. Никакие другие обстоятельства не позволяют игнорировать Конституцию. Что касается режима ЧС, то да, при нем выборы не объявляются. Но в этом случае, чтобы соблюсти закон, президент может назначить дату голосования не на 4 октября, к примеру, при условии, если ЧС сохранится, скажем, до конца июня, а на 4 ноября. Тогда прежний созыв доработает в рамках своих полномочий, предусмотренных Основным законом до первого заседания нового созыва.
— А как же экономия средств? На выборы потребуется около миллиарда сомов. Потери бюджета до конца года по самым оптимистичным прогнозам составят 30 миллиардов сомов.
— Считаю, что сам формат проведения предвыборной кампании нужно переформатировать. Мы должны отказаться от помпезности и сократить траты. Партии следует ограничить в этом. Пусть в онлайн-режиме проводят агитацию, дискутируют между собой, сфокусируются, наконец, на дебатах, а не на театральных представлениях. В парламент должны прийти грамотные, образованные люди, а не базаркомы.
— Понятно, что партии должны умерить аппетит. Но вряд ли это поможет сэкономить бюджетные деньги.
— Поможет, я вас уверяю. Тем более, сами избиратели устали от этой борьбы кошельков. Появился запрос на мозги и идеи, а не на купюры.
— К сожалению, ни одна из политических организаций, собирающихся участвовать в выборах, свой антикризисный план так и не представила. Это я о запросе общества на мозги и идеи, как вы сказали. А у отдельных политиков своя стратегия есть? Например, у вас, как бывшего главы кабмина.
— Разумеется. Для начала не следует злоупотреблять предложениями о помощи от международных финансовых институтов. 2/3 будет в виде кредита, пусть даже льготного, но это негативно отразится на долговой стабильности страны. К слову, на выплату государственного долга республики в 2020 году в бюджете запланировано более 26 миллиардов сомов. В любом случае указанные средства закрывают только половину потребностей, и кабмину необходимо изыскать другие источники для покрытия дефицита. Я рекомендую правительству пересмотреть бюджет страны на этот год в части оптимизации и приоритизации расходов с фокусом на здравоохранение, чрезвычайные ситуации и поддержание безопасности и правопорядка и принять пакет мер для поддержки бизнеса, предоставив льготные и беспроцентные кредиты и освободить на время кризиса от выплат налогов.
— Сколько нужно влить в экономику, чтобы сохранить покупательскую способность и обеспечить ее ликвидность?
— По экспертным оценкам, около 30-35 миллиардов сомов. И, конечно, в условиях выхода из кризиса нужна антикризисная стратегия, нацеленная на реализацию следующих программ в средней и долгосрочной перспективах. Необходимо также пересмотреть программу привлечения инвестиций и подумать над разработкой плана по созданию рабочих мест. Я хочу сказать, что прежде всего нужно решить эти вопросы до конца июня. А потом уже мы сможем, если понадобится, заниматься реорганизацией выборного процесса.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!