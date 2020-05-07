Как поддержат бизнес в Кыргызстане? Подробности о II антикризисном плане правительства

В рамках II антикризисного плана будет принят ряд мер финансовой и фискальной поддержки субъектов предпринимательства.
Как рассказал на брифинге вице-премьер-министр в рамках второго пакета поэтапного возобновления экономической деятельности будет создан Антикризисный фонд.
Кроме того, будут внедрена программа льготного кредитования субъектов среднего и малого бизнеса; докапитализируют ОАО “Гарантийный фонд” на сумму 1 млрд сомов. Также будут пересмотрены обязательства налоговых контрактов, проведена легализация капиталов и имущества; освобождены от арендной платы государственного и муниципального имущества.
На реализацию программы льготного кредитования и поддержку приоритетных секторов экономики на первоначальном этапе планируется направить не менее 14 млрд сомов, в целом в течение 2020-21 гг. не менее 40 млрд сомов. Средства будут привлекаться как из внутренних, так и из внешних источников.
Льготные кредиты на основные и оборотные средства субъектам предпринимательства, будут предоставлены по следующим направлениям:
- Приоритетные секторы производства и переработки, нацеленные на экспорт и импортозамещение;
- Обеспечение продовольственной безопасности;
- Финансирование региональных проектов;
- Производство медицинских изделий и средств защиты, связанных с предотвращением распространения инфекций;
- Беззалоговое микрокредитование самозанятого населения;
- Льготное кредитование при условии внедрения цифровизации (применение ККМ-онлайн, ЭСФ).
🖋 Направления финансирования в настоящее время дорабатываются.
🖋 Основные условия финансирования предусматривают срок от 3 до 7 лет с каникулами до 12-18 месяцев и по ставкам 4-8% годовых в национальной валюте.
🖋 На превоначальном этапе планируется охватить порядка 25-30 тыс. субъектов предпринимательства.
🖋 Для решения недостаточности залогового обеспечения планируется увеличение капитала Гарантийного фонда в два раза.
🖋 Дополнительно предусмотрены административные меры, направленные на поэтапный график возобновления деятельности секторов производства, услуг и торговли.
🖋 Планируется разработка комплексной программы посткризисного восстановления и развития экономики (третий пакет антикризисных мер).
Источник: reporter.kg
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