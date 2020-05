DataFest Tbilisi 2020 года пройдет в онлайн-формате

Самый популярный ежегодный фестиваль данных в Восточной Европе и Центральной Азии DataFest Tbilisi в 2020 году пройдет в онлайн-режиме.

Главными темами предстоящего фестиваля станут искусственный интеллект, визуализация данных и финансовые технологии.

За последние три года на DataFest Tbilisi в Грузии выступили 150 известных спикеров и тренеров. В этом году в список вошли спикеры из The New York Times, The Washington Post, Oxford University, University of Miami и многие другие.

DataFest Online пройдет будет проходить 22 (день вдохновляющих выступлений), 23 (углубленных семинаров) и 24 (дататон) мая.

Организаторами DataFest’а являются тбилисские организации ForSet и MaxinAI, специализирующиеся на работе с данными.

DataFest представляет собой сообщество дата-специалистов из Восточной Европы и Центральной Азии.

Источник: Азаттык