DataFest Tbilisi 2020 года пройдет в онлайн-формате

Самый популярный ежегодный фестиваль данных в Восточной Европе и Центральной Азии DataFest Tbilisi в 2020 году пройдет в онлайн-режиме.
Главными темами предстоящего фестиваля станут искусственный интеллект, визуализация данных и финансовые технологии.
За последние три года на DataFest Tbilisi в Грузии выступили 150 известных спикеров и тренеров. В этом году в список вошли спикеры из The New York Times, The Washington Post, Oxford University, University of Miami и многие другие.
DataFest Online пройдет будет проходить 22 (день вдохновляющих выступлений), 23 (углубленных семинаров) и 24 (дататон) мая.
Организаторами DataFest’а являются тбилисские организации ForSet и MaxinAI, специализирующиеся на работе с данными.
DataFest представляет собой сообщество дата-специалистов из Восточной Европы и Центральной Азии.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!