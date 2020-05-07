В Ноокенском районе школьники попали в ДТП. Один из них погиб

В Ноокенском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб школьник, еще трое госпитализированы в больницу.
Информацию Turmush подтвердили в ООБДД по УВД Джалал-Абадской области.
В автомобиле марки «Хендай Портер» находились ученики 11 класса средней школы имени А.Торогелдиева села Ноокен. Вчера, 6 мая, они ехали на жайлоо Кара-Булак и попали в аварию в районе села Кыр-Жон. Автомобиль слетел с обрыва.
За рулем находился У.Э., 1995 года рождения, он не справился с управлением. В машине находились четверо школьников. Троих доставили в Ноокенскую территориальную больницу.
Как сообщили Turmush в больнице, состояние пострадавших оценивается как среднее, они находятся в отделении хирургии.
Заведующий районным отделом образования Нурбек Олжобаев проинформировал, что родители погибшего школьника находятся на жайлоо. Они направлялись туда, чтобы перевезти скот домой. «Через мессенджер в социальной сети нам поступило сообщение, что ученики попали в аварию, якобы отправившись на отдых. Но это не так. Правоохранительные органы проводят проверку. Насколько нам известно, они ехали домой к погибшему парню. Троим удалось выпрыгнуть из машины на ходу», — сказал он.
Источник: Элгезит
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