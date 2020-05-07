Алтынбек Сулайманов: Правительство не слышит бизнес, а когда нет диалога, то нет и сотрудничества

Невозможно при подъемных 14 миллиардах сомов и при потерях в 30 миллиардов сомов удержать на плаву экономику.

Коронавирус продолжает буйствовать. Кривая заражения поползла вверх, и на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев пригрозил, что послабления будут отменены, если владельцы торговых павильонов, СТО и салонов красоты не обяжут своих подчиненных соблюдать санитарные и эпидемиологические требования. В ответ раздались гневные замечания бизнесменов.

Предприниматели недовольны действиями постфактум и тем антикризисным планом, который предлагает кабмин. Невозможно при подъемных 14 миллиардах сомов и при потерях в 30 миллиардов сомов удержать на плаву экономику.

Источник: Элгезит