Тамада Эрнест Борубаев стал советником министра труда и соцразвития

Шоумена также наградили почетной грамотой за активную волонтерскую деятельность

Тамада Эрнест Борубаев назначен общественным советником министра труда и социального развития Улукбека Кочкорова. Об этом шоумен сообщил сам в социальной сети Facebook.

Известно, что Борубаев с начала введенного карантина ведет волонтерскую деятельность и оказывает помощь кыргызстанцам, оставшимся без заработка.

Тамада рассказал, что накануне Улукбек Кочкоров наградил его почетной грамотой и вручил удостоверение.

«Это было для меня неожиданной наградой», - написал Борубаев.

Источник: vesti.kg