Тамада Эрнест Борубаев стал советником министра труда и соцразвития

Шоумена также наградили почетной грамотой за активную волонтерскую деятельность
Тамада Эрнест Борубаев назначен общественным советником министра труда и социального развития Улукбека Кочкорова. Об этом шоумен сообщил сам в социальной сети Facebook.
Известно, что Борубаев с начала введенного карантина ведет волонтерскую деятельность и оказывает помощь кыргызстанцам, оставшимся без заработка.
Тамада рассказал, что накануне Улукбек Кочкоров наградил его почетной грамотой и вручил удостоверение.
«Это было для меня неожиданной наградой», - написал Борубаев.
Источник: vesti.kg
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