В Кыргызстане на утро 7 мая подтверждено 24 новых случая коронавируса. Всего 895 случаев

В Кыргызстане на утро 7 мая подтверждено 24 новых случая коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

По его словам, новые случаи выявлены:

в Бишкеке — 2;

в Чуйской области — 4;

в Жалал-Абадской области — 3;

в Ошской области — 3;

в Нарынской области — 12.

Таким образом, на утро 7 мая в Кыргызстане всего подтверждено 895 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org