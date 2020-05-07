В Кыргызстане на утро 7 мая подтверждено 24 новых случая коронавируса. Всего 895 случаев

В Кыргызстане на утро 7 мая подтверждено 24 новых случая коронавируса.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.
По его словам, новые случаи выявлены:
в Бишкеке — 2;
в Чуйской области — 4;
в Жалал-Абадской области — 3;
в Ошской области — 3;
в Нарынской области — 12.
Таким образом, на утро 7 мая в Кыргызстане всего подтверждено 895 случаев коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org
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