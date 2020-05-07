(Видео) В честь 75-летие Победы в Бишкеке появилась цветочная композиция 

В этом году исполняется 75 лет со дня победоносного завершения Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, в честь праздника сотрудники МП «Бишкекзеленхоз» подготовили праздничную цветочную композицию на площади Победы.
30 сотрудников предприятия посадили цветы в форме красной звезды, цифры военных лет и 75.
«Звезду мы воссоздали из красной сальвии, для создания цифры мы посадили тегетес понтонный. Помимо этого мы посадили львиный зев, колеус, петунию, цинерарию, цинию, бегонию, пеларгонию и седум в форме национальных орнаментов», – отметили в муниципалитете.
В связи с тем, что пока горожане не могут прогуляться по площади и насладиться разновидностями цветочков, пресс-служба мэрии города Бишкек подготовила видеообзор.
Источник: reporter.kg
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