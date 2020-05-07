(Видео) В честь 75-летие Победы в Бишкеке появилась цветочная композиция

В этом году исполняется 75 лет со дня победоносного завершения Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, в честь праздника сотрудники МП «Бишкекзеленхоз» подготовили праздничную цветочную композицию на площади Победы.

30 сотрудников предприятия посадили цветы в форме красной звезды, цифры военных лет и 75.

«Звезду мы воссоздали из красной сальвии, для создания цифры мы посадили тегетес понтонный. Помимо этого мы посадили львиный зев, колеус, петунию, цинерарию, цинию, бегонию, пеларгонию и седум в форме национальных орнаментов», – отметили в муниципалитете.

В связи с тем, что пока горожане не могут прогуляться по площади и насладиться разновидностями цветочков, пресс-служба мэрии города Бишкек подготовила видеообзор.

Источник: reporter.kg