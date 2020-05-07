В Республиканском штабе рассказали о ситуации с выявленным COVID-19 в отделении гематологии НЦОМиД

В Республиканском штабе рассказали о ситуации с выявленным COVID-19 в отделении гематологии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД).
У пациента, ранее получившего лечение в отделении гематологии НЦОМиД, был выявлен коронавирус. Об этом стало известно после извещения из Тогуз-Тороузского района Джалал-Абадской области, жителем которого он является. Впоследствии были обследованы все пациенты, лица, ухаживающие за больными и медицинские работники.
ПЦР-диагностика подтвердила положительный результат у 7 человек — 2 ребенка, 3 мамы и 2 медработника. У остальных — 20 сотрудников, 13 детей и 7 родителей результаты отрицательные. В течение 14 дней они будут находиться под наблюдением медиков.
Во второй базе НЦОМиД прием пациентов не ведется, проведены все дезинфекционные работы. При этом 13 детей из-за тяжелого состояния здоровья нуждаются в медицинской помощи и продолжают находиться в отделении с соблюдением строгих карантинных мер.
Для 20 сотрудников на первом и втором этажах здания организована обсервация, все медработники обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Источник: Элгезит
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