(Видео)​ Айсулуу Тыныбекова призвала кыргызстанцев читать книги 

Спортсменка поделилась, что она любит творчество Брайана Трейси
Чемпионка мира по женской борьбе, трехкратная чемпионка Азии Айсулуу Тыныбекова призвала кыргызстанцев читать книги.
В социальной сети Instagram спортсменка поделилась, что любит книги известного тренера по повышению личной эффективности Брайана Трейси.
Вместе с тем в публикации она поблагодарила вице-президента Федерации женской борьбы КР Байгазы Кенжебаева, который лично выбирает книги для Тыныбековой и других отечественных спортсменок.
Источник: vesti.kg
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