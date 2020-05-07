(Видео)​ Айсулуу Тыныбекова призвала кыргызстанцев читать книги

Спортсменка поделилась, что она любит творчество Брайана Трейси

Чемпионка мира по женской борьбе, трехкратная чемпионка Азии Айсулуу Тыныбекова призвала кыргызстанцев читать книги.​

В социальной сети Instagram спортсменка поделилась, что любит книги известного тренера по повышению личной эффективности Брайана Трейси.​

Вместе с тем в публикации​ она поблагодарила вице-президента Федерации женской борьбы КР Байгазы Кенжебаева, который лично выбирает книги для Тыныбековой и других отечественных спортсменок.​

Источник: vesti.kg