В Кыргызстане за сутки в территориальные ОВД доставлены 137 нарушителей комендантского часа

7 мая 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад и Ат-Башинского района Нарынской области с 21.00 до 6.00 в территориальные органы внутренних дел доставлены 137 нарушителей.

Из них в Бишкеке – 119, Оше - 4, Джалал-Абаде – 4, Ат-Башинском районе -10.

За сутки на стоянку водворено 7 автомашин.

Всех нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними проводились профилактические беседы, все они были предупреждены о соблюдении всех требований режима чрезвычайного положения и комендантского часа. После окончания комендантского часа все они были отпущены домой. Предупреждены 3541 человек, составлено протоколов и оштрафовано 1155.

За нарушения комендантского часа с 25 марта по всей стране в территориальные органы внутренних дел доставлены 4696 нарушителей, из них мужчины - 4167, женщины - 529 человек.

Всего с 25 марта и по настоящий день за нарушения комендантского часа 363 автомашины доставлены на штрафстоянку.

МВД призывает граждан соблюдать требования Чрезвычайного положения и Комендантского часа. "В этой связи просим с пониманием и полной ответственностью отнестись к установленным правилам и ограничениям для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких", - говорится в сообщении.

Источник: Кабар