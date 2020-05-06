(Видео) Мигранты на российско-казахской границе: Нам самим пришлось нанимать автобусы до Кыргызстана

В посольстве КР в РФ опровергли эту информацию

Кыргызстанцы на автомобилях, застрявшие на российско-казахской границе, пожаловались, что им самим пришлось нанимать автобусы. Видео с жалобой одного из мигрантов распространилось в социальной сети Instagram.

По данным автора видео, гражданам КР пришлось нанимать автобусы, билеты на которые стоят до 7 тысяч сомов.

«Нам не присылали автобусы из Кыргызстана, чтобы забрать нас на родину. Это все ложь. Каждый человек заплатил за билет, который стоит от 4000 до 7000 сомов. Был составлен список тех, кто вернется в Кыргызстан», - говорит автор видео.

В свою очередь, в пресс-службе посольства Кыргызстана в России ответили Vesti.kg, что информация не соответствует действительности.

- Семь автобусов предоставило правительство, 2 автобуса наняли сами граждане, оплатили и попросили, чтобы договорились проехать через границу, - пояснили в посольстве. - Никто их не заставлял покупать билеты и арендовать транспорт. Это было их желание. То, что отражено в видео, не соответствует действительности, так как никаких мест со стороны правительства не продавалось.

Источник: vesti.kg