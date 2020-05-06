(Видео) В Москве мигрант из Кыргызстана напал на полицейского

В отношении нарушителя самоизоляции возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

В одном из московских дворов произошла потасовка между мигрантом из Кыргызстана и полицейским. Как сообщает телеканал “НТВ”, видео сняли очевидцы 30 апреля.

Отмечается, что сотрудник полиции проверял документы у нетрезвого нарушителя режима самоизоляции. Однако тот внезапно напал на полицейского и ударил его по голове, сбив фуражку. Полицейский скрутил дебошира и доставил его в отделение полиции.

Нарушитель оказался уроженцем Кыргызстана, гражданином России с 2009 года, проживающим и прописанным в Татарстане. В суде Махмуджан Матмусаев признал вину и извинился за произошедшее, утверждая, что выпил чуть ли не первый раз в жизни.

Перовский районный суд решил отпустить задержанного под подписку о невыезде, что удивило следователей. Матмусаев не имеет в Москве ни прописки, ни регистрации, а также был ранее судим за разбой. В СК РФ заявляли о намерении обжаловать решение суда. А сам ход следствия взяли под контроль в центральном аппарате ведомства.

После чего следователи продолжили изучать личность Махмуджана Матмусаева и выяснили интересные подробности.

«Установлено, что перед нападением на сотрудника полиции, днем 30 апреля, в квартире жилого дома по улице Вешняковская мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры с ранее знакомым нанес ему несколько колото-резаных ранений», - сообщила представитель управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Пострадавший смог убежать и вызвать скорую помощь. Сейчас он остается в больнице. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас подозреваемый задержан. Следователи намерены повторно ходатайствовать о его заключении под стражу.

Источник: vesti.kg